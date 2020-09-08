رئيس اقتصادية قناة السويس: الدولة حققت إنجازات ضخمة فى تحقيق رؤية 2030

أكد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر من أكبر الاقتصاديات الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها تمثل ثاني أكبر سوق استهلاكية في إفريقيا، وثالث أكبر ناتج محلي إفريقيا.وأضاف زكي خلال منتدى الاستثمار المصرى البحريني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الدولة حققت إنجازات ضخمة في تحقيق رؤية 2030، تمثلت في قطاعي المرافق والطاقة.وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أهمية موقع مصر الجغرافي وتميزه في إلى سهولة الوصول لمختلف الدول سواء من خلال موقعها الاستراتيجي أو الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية، وهو ما يساعدها أن تكون جاذبة للاستثمارات للوصول إلى الأسواق العالمية.