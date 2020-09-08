محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات «الشيوخ»

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقار لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ، بمدينة بنها، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول، واللجنة العامة ببنها.ودعا محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة في ماراثون الانتخابات، مشددًا على كل أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.وشهد محيط مقار الانتخابات تعزيزات وتواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين الناخبين، والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.