تباعد وارتداء الكمامات في أول عظة للبابا تواضروس بعد كورونا

يستعد الأقباط لمتابعة أول عظة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، بعد انقطاع دام 5 أشهر تقريبًا، منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا المستجد في شهر مارس الماضي.وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي أطلقه مركز الكنيسة الإعلامي على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 9 سبتمبر الجاري.وأضاف "حليم" أنه من المقرر أن يلقي قداسة البابا عظته بالاجتماع غدًا، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية، بالعباسية مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.وعلمت "الدستور" من مصادر كنسية أنه من المقرر أن يشارك خدام الكنيسة والكاتدرائية في تنظيم الحضور، من جهة تطبيق وسائل التباعد الاجتماعي الآمن بين المقاعد، والاطمئنان على ارتداء جميع الحضور للكمامات،واستخدام المطهرات بشكل مستديم لتطهير المقاعد.