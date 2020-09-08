أحمد حلمي:«المناقشة» نشاط ثقافي قائم على مجهودات فردية



بعيدا عن المؤسسات الثقافية الحكومية أو الخاصة٬ بدأت فكرة مشروع فريق "المناقشة" من خلال ورشة للكتابة٬ جمعت بين الكاتب محمد علي إبراهيم٬ والكاتبة إيمان الدواخلي٬ وبدعم من الدكتور هيثم الحاج علي٬ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ وبمجهودات الناقد أحمد حلمي٬ لتناول بالنقاش والتحليل الإبداعات الجديدة من خلال ندوات تعقد بمركز الكتاب الدولي.

الكاتب محمد علي إبراهيم



عن المشروع ومعايير اختيار الأعمال٬ كان هذا الحوار مع أحمد حلمي.



ــ من أسس الفريق ومن أعضائه؟

مؤسس "المناقشة" الروائي "محمد علي إبراهيم" في عام 2015، وبالنسبة للأعضاء يعتبر كل من حضر المناقشة عضوا، وحاليا أكثر الأعضاء انتظاما في الحضور:الروائي محمد علي إبراهيم٬ الناقد أحمد حلمي٬ إيناس عياد٬ منال علي٬ والباحثة منة الله حسن.

مؤسس "المناقشة" الروائي "محمد علي إبراهيم" في عام 2015، وبالنسبة للأعضاء يعتبر كل من حضر المناقشة عضوا، وحاليا أكثر الأعضاء انتظاما في الحضور:الروائي محمد علي إبراهيم٬ الناقد أحمد حلمي٬ إيناس عياد٬ منال علي٬ والباحثة منة الله حسن.

الكاتبة إيمان الدواخلي



ــ ما الدعم الذي تقدمه هيئة الكتاب للفريق ؟

الهيئة العامة للكتاب توفر المكان الخاص للمناقشة٬ المركز الدولي للكتاب أحد فروع مكتبات الهئية بوسط القاهرة٬ والمكان مجهز لإقامة الندوات الفعاليات الثقافية بشكل جيد٬ كما أن موقعه في وسط العاصمة يعتبر ميزة إضافية.



وكان توفير المكان بشكل مجاني هو كل الدعم المطلوب نظرا لأن نشاط المجموعة هو نشاط تطوعي قائم على الجهود الذاتية لأعضاء الفريق ولا يتطلب أي مصروفات إضافية.



ــ ما معايير اختيار العمل الذي يطرح للمناقشة ؟

يتم اختيار العمل المطروح للنقاش عبر ترشيحات من أعضاء المجموعة (الدائمين وغير الدائمين) ويتم الاجتماع قبل كل موسم (6 أشهر تقريبا) ويتم وضع قائمة طويلة للكتب المرشحة للنقاش ويتم التصفية من بينها بناء على عدة معايير من بينها:جودة العمل المطروح بناء على الأراء المتداولة عنه. حصول الكتاب على جائزة أو أكثر، للوقوف على أسباب الفوز بالجائزة من خلال قراءة العمل ومناقشته.



التنوع من أهم المعايير في الاختيار، فيتم مراعاة اختيار كتب من مصادر وثقافات متنوعة مثل الأجيال والجنسيات والخلفيات الجندرية والعرقية المختلفة، حيث مناقشة كتب لكتاب كلاسيكيين مثل: دوستويفسكي٬ وكازانتزاكس، وأصحاب نوبل مثل: نجيب محفوظ، هيمنجواي، ماريو فرجاس يوسا وغيرهم، وكتاب وكاتبات معاصرين من أجيال مختلفة أمثال: وحيد الطويلة، عزت القمحاوي، مكاوي سعيد، ميرال الطحاوي، مصطفى الشيمي، علاء فرغلي، أحمد ابراهيم الشريف وغيرهم.



ــ هل واجهتك صعاب في تنفيذ فكرة المشروع؟

لم نقابل حتى الآن ما يمكن تسميته صعاب بالمعنى المعروف. الهيئة العامة للكتاب توفر المكان الخاص للمناقشة٬ المركز الدولي للكتاب أحد فروع مكتبات الهئية بوسط القاهرة٬ والمكان مجهز لإقامة الندوات الفعاليات الثقافية بشكل جيد٬ كما أن موقعه في وسط العاصمة يعتبر ميزة إضافية.وكان توفير المكان بشكل مجاني هو كل الدعم المطلوب نظرا لأن نشاط المجموعة هو نشاط تطوعي قائم على الجهود الذاتية لأعضاء الفريق ولا يتطلب أي مصروفات إضافية.يتم اختيار العمل المطروح للنقاش عبر ترشيحات من أعضاء المجموعة (الدائمين وغير الدائمين) ويتم الاجتماع قبل كل موسم (6 أشهر تقريبا) ويتم وضع قائمة طويلة للكتب المرشحة للنقاش ويتم التصفية من بينها بناء على عدة معايير من بينها:جودة العمل المطروح بناء على الأراء المتداولة عنه. حصول الكتاب على جائزة أو أكثر، للوقوف على أسباب الفوز بالجائزة من خلال قراءة العمل ومناقشته.التنوع من أهم المعايير في الاختيار، فيتم مراعاة اختيار كتب من مصادر وثقافات متنوعة مثل الأجيال والجنسيات والخلفيات الجندرية والعرقية المختلفة، حيث مناقشة كتب لكتاب كلاسيكيين مثل: دوستويفسكي٬ وكازانتزاكس، وأصحاب نوبل مثل: نجيب محفوظ، هيمنجواي، ماريو فرجاس يوسا وغيرهم، وكتاب وكاتبات معاصرين من أجيال مختلفة أمثال: وحيد الطويلة، عزت القمحاوي، مكاوي سعيد، ميرال الطحاوي، مصطفى الشيمي، علاء فرغلي، أحمد ابراهيم الشريف وغيرهم.لم نقابل حتى الآن ما يمكن تسميته صعاب بالمعنى المعروف.