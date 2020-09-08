أحمد حلمي:«المناقشة» نشاط ثقافي قائم على مجهودات فردية
الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:20 م
نضال ممدوحطباعة
بعيدا عن المؤسسات الثقافية الحكومية أو الخاصة٬ بدأت فكرة مشروع فريق "المناقشة" من خلال ورشة للكتابة٬ جمعت بين الكاتب محمد علي إبراهيم٬ والكاتبة إيمان الدواخلي٬ وبدعم من الدكتور هيثم الحاج علي٬ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ وبمجهودات الناقد أحمد حلمي٬ لتناول بالنقاش والتحليل الإبداعات الجديدة من خلال ندوات تعقد بمركز الكتاب الدولي.
الكاتب محمد علي إبراهيم
عن المشروع ومعايير اختيار الأعمال٬ كان هذا الحوار مع أحمد حلمي.
ــ من أسس الفريق ومن أعضائه؟
مؤسس "المناقشة" الروائي "محمد علي إبراهيم" في عام 2015، وبالنسبة للأعضاء يعتبر كل من حضر المناقشة عضوا، وحاليا أكثر الأعضاء انتظاما في الحضور:الروائي محمد علي إبراهيم٬ الناقد أحمد حلمي٬ إيناس عياد٬ منال علي٬ والباحثة منة الله حسن.
الكاتبة إيمان الدواخلي
ــ ما الدعم الذي تقدمه هيئة الكتاب للفريق ؟
الهيئة العامة للكتاب توفر المكان الخاص للمناقشة٬ المركز الدولي للكتاب أحد فروع مكتبات الهئية بوسط القاهرة٬ والمكان مجهز لإقامة الندوات الفعاليات الثقافية بشكل جيد٬ كما أن موقعه في وسط العاصمة يعتبر ميزة إضافية.
وكان توفير المكان بشكل مجاني هو كل الدعم المطلوب نظرا لأن نشاط المجموعة هو نشاط تطوعي قائم على الجهود الذاتية لأعضاء الفريق ولا يتطلب أي مصروفات إضافية.
ــ ما معايير اختيار العمل الذي يطرح للمناقشة ؟
يتم اختيار العمل المطروح للنقاش عبر ترشيحات من أعضاء المجموعة (الدائمين وغير الدائمين) ويتم الاجتماع قبل كل موسم (6 أشهر تقريبا) ويتم وضع قائمة طويلة للكتب المرشحة للنقاش ويتم التصفية من بينها بناء على عدة معايير من بينها:جودة العمل المطروح بناء على الأراء المتداولة عنه. حصول الكتاب على جائزة أو أكثر، للوقوف على أسباب الفوز بالجائزة من خلال قراءة العمل ومناقشته.
التنوع من أهم المعايير في الاختيار، فيتم مراعاة اختيار كتب من مصادر وثقافات متنوعة مثل الأجيال والجنسيات والخلفيات الجندرية والعرقية المختلفة، حيث مناقشة كتب لكتاب كلاسيكيين مثل: دوستويفسكي٬ وكازانتزاكس، وأصحاب نوبل مثل: نجيب محفوظ، هيمنجواي، ماريو فرجاس يوسا وغيرهم، وكتاب وكاتبات معاصرين من أجيال مختلفة أمثال: وحيد الطويلة، عزت القمحاوي، مكاوي سعيد، ميرال الطحاوي، مصطفى الشيمي، علاء فرغلي، أحمد ابراهيم الشريف وغيرهم.
ــ هل واجهتك صعاب في تنفيذ فكرة المشروع؟
لم نقابل حتى الآن ما يمكن تسميته صعاب بالمعنى المعروف.
ــ إلي أي مدي يستجيب الكتاب للمشاركة في فعاليات الفريق ؟
استجابة الكتاب جيدة، تصل إلى 90% على الأقل من المتاحين للحضور، لم يعتذر سوى عدد قليل من الكتاب بعد توجيه الدعوة لهم لأسباب خاصة، بل أن بعض الكتاب غير المصريين عند معرفتهم بمناقشة المجموعة لأعمالهم يبدون كثير من الشكر والترحيب بالأمر، مثل الكاتب الصيني صاحب نوبل "مو يان" الذي علم بمناقشة روايته "الصبي سارق الفجل" من قبل مجموعة المناقشة عبر مترجم الرواية إلى العربية الدكتور "حسانين فهمي" فأبدى شكره وسعادته لذلك.
ــ من أكثر استجابة ومشاركة في جلسات المناقشة؟
الاستجابة تكون من أغلبية الحضور خاصة من قرأ العمل موضوع المناقشة، ويحدث في كثير من الأحيان أن يشارك في النقاش عضو أو أكثر من الحضور ولم يقرأوا العمل لكن قراءات الزملاء والموضوعات التي طرحت أو تم التطرق إليها تدفعهم للاشتباك والنقاش حولها مما يثري الندوة ويضيف إليها.
ــ هل هناك خطوات لتحويل الفريق لمؤسسة ثقافية ؟
يعتبر نشاط المناقشة ثقافي تطوعي قائم على مجهودات فردية، الهدف منه هو الممارسة الثقافية من حيث عملية القراءة والنقاش والاستمتاع والإفادة من الأدب الجيد فقط، ولا توجد نية لتحويل طبيعة المجموعة.