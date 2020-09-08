سجلت 3392 إصابة في يوم.. إسرائيل تفرض إغلاقا جزئيا على 40 بؤرة لكورونا

صادق «كابينت كورونا» الإسرائيلي، وهو المجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لدى الاحتلال، على قرار فرض الإغلاق الليلي، وإغلاق كافة المؤسسات التعليمية، داخل 40 بلدة، بعد تصنيفها بـ«المناطق الحمراء».وأوضح المجلس أن قرار الإغلاق الليلي يستمر لعشر ساعات يوميا داخل الـ40 بلدة، معظمها مدن عربية، نظرًا لأنها أصبحت بؤرا رئيسية لنشر فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة تسجيل عدد حالات الإصابة داخلها، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3392 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي تم تسجيله منذ بدء انتشار الجائحة لدى تل أبيب في فبراير الماضي.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بلغ 135043 حالة، و1026 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد المرضى النشطين ارتفع إلى 27723 حالة، وأن معدل تسجيل الحالات المصابة يوميًا ارتفع إلى 8.7%، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.