رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد جمعة: كايرو شو أعادت الروح للمسرح

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:03 م
محمد جمعه
محمد جمعه
أمير محمد خالد
طباعة
قال النجم محمد جمعة إنه سعيد بالمشاركة في بطولة مسرحية علاء الدين مع أحمد عز ونخبة لاتوصف، موضحا أن صناع العمل حرصوا علي ابتكار شخصية مساعد الملك الطيب التي يجسدها رغم أنها غير موجودة في النص الأصلي لإيجاد قوة داخل القصر تواجه طغيان الوزير جعفر وتتعاطف مع الأميرة ياسمين حتي لا تكون كل الشخوص إما ضدها أو عاجزة عن مساعدتها.

وأشار إلي أن نجاح الشخصية يعود للجهد المبذول من فريق العمل في رسم ملامحها رغم أنها مبتكرة، خاصة أن المسرحية في إطار الفانتازيا وكل شخوصها كاريكاتورية.

وأكد أن أكثر المشاهد التي يشعر فيها بتفاعل الجمهور هو مسابقة اختيار الأميرة ياسمين، بمشاركة النجمين أحمد عز وهشام إسماعيل اللذين يتنافسان في مسابقة شعرية أقوم بتحكيمها.

وعن ارتباطه بخشبة المسرح، قال: مهما كانت نجاحات الدراما مهمة وعظيمة لكن المسرح أكبر متعة للممثل ويقدم لي إعادة شحن وتدريب.

وأضاف: منذ بداياتي أقدم مسرحا، لكن الجديد هو التعاون مع كايرو شو التي نجحت فى خلق طفرة حقيقية في صناعة المسرح، وتحملت مخاطر تجربة عودة القطاع الخاص للانتاج المسرحي بعد انتهائه تماما منذ سنوات، بتقنيات ومعطيات جديدة ومستوي مختلف نابع من مبدأ ثابت بأن الجمهور يستحق هذا المستوي من المتعة البصرية والفكرية وهو ما جاء واضحا منذ البدايات مع مسرحية ٣ أيام في الساحل للنجم محمد هنيدي ثم عمل كلاسيكي لوليام شكسبير قدم لسنوات طويلة علي المسرح القومي وهو الملك لير للفنان الكبير يحي الفخراني، ثم علاء الدين وهو حلم لكل فنان عربي وليس مصري فقط ان يقدمه بهذا المستوي.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان خطة العام الدراسي الجديد

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

قطار «حياة كريمة» يصل الصعيد.. ويوزع سلعًا أساسية فى سوهاج

وزير الاتصالات يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «أضخم مشروع» للقضاء على الفساد

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإنسان.. وجاذبية الدراما!
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» تناقش سيناريوهات تدشين فعاليات «الثقافة»

«قصور الثقافة» تدرس إقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة

«أشعر وكأن» إصدار جديد للأطفال من دار البلسم

مناقشات كتب وأمسيات شعرية بثقافة المنوفية