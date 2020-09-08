إزالة 348 عقارًا ونقل المستحقين بإجمالى 1280 أسرة بالمحروسة

صرح محافظ القاهرة بأنه ستتم إزالة 348 عقارًا ونقل المستحقين بإجمالي 1280 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة1 بحي السلام ثان المؤثثة، والمزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة سيدي فرج العشوائية بحي روض الفرج، والتي تقع على مساحة 7.5 فدان.وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها.وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي تتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.