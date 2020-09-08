رجال الشرطة يساعدون مسنة للإدلاء بصوتها فى «إعادة الشيوخ»

رغم عدم قدرتها على التحرك بمفردها نظرًا لكبر سنها، فإنها حرصت على الذهاب إلى لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية المشتركة، للإدلاء بصوتها خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.وحرص رجال الشرطة على مساعدتها على الجلوس بالكرسي المتحرك، وتوصيلها إلى باب اللجنة الخاصة بها، للإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية.الجدير بالذكر أن واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية على مستوى المحافظة، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومى غدًا الثلاثاء والأربعاء، حيث يتم تطهير كل اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة المستوطنة.المقرر التنافس بين 4 مرشحين في الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 هم: بمدينة أسوان اللواء مصطفى جمعة مرشح ''مستقل''، ومركز دراو محمد الأنور حزب ''مستقبل وطن''، ومرشح مركز أدفو ياسر عبدالحميد عوض ''مستقل''، ومرشح آخر لنفس المركز مجد الدين حسيبو وشهرته مجدي حسيبو حزب ''مستقبل وطن''.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.