صلى العشاء ومات فور الخروج من المسجد.. آخر صورة للطفل ضحية حادث الشرقية

خيّم الحزن على قرية القراقرة، التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، بعد وفاة الطفل محمود سعيد، والذي لقى ربه أثناء الخروج من المسجد، بعد أداء الصلاة.وتوفي محمود سعيد عبدالله جودة، ابن قرية القراقرة أثناء خروجه من مسجد «الحاج يسري جاويش»، بعد صلاة العشاء أمس، بعد أن صدمته سيارة نقل وتوفى فى الحال، وتحفظ الأهالى على السائق، الذي نجا من بين أيديهم بصعوبة، بعد تدخل العقلاء من أهالى القرية، وأحد رجال القضاء، لتخليصه من بين أيديهم.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، من التحفظ على قائد السيارة، ويدعى «محمد. ف» مقيم بمحافظة القاهرة، وعلى السيارة التى كان يستقلها، وبالعرض على نيابة منيا القمح بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن، وأخلت سبيل السائق، على ذمة التحقيقات.وكانت آخر صور التقطت للطفل المجني عليه، هي الصور الخاصة بكاميرا المسجد، والتي رصدته قادما للمسجد، حاملا لسجادة الصلاة الخاصة به، ثم واقفا بين يديى الله يؤدي صلاته التي لم يكن يدرى أنها الأخيرة، وأعرب الأهالي عن حزنهم لكونه طيب السيرة، تفوق فى الدراسة، مرتادا لبيوت الله فى كل الفرائض.