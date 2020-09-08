ضبط مصنع منظفات صناعية دون ترخيص بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات من ضبط مصنع منظفات صناعية دون ترخيص في شبرا الخيمة، به كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر وعبوات جاهزة للتوزيع عليها علامات تجارية لشركات عالمية.تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود مصنع منظفات صناعية دون ترخيص يحتوي على مواد خطرة ومغشوشة تضر بالصحة العامة.تم التنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث قسم أول شبرا، وتم مداهمة المصنع، وتم ضبط 20،450 طن منظفات صناعية "صابون سائل ومعطرات ومكسبات رائحة وملمع وجلوكوز" مستلزمات إنتاج دون مستندات "مجهولة المصدر" وضبط 38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" منتج نهائي معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.