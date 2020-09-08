روسيا تدعو لعدم الربط بين حادثة نافالني ومشروع «نورد ستريم 2»

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو اليوم الثلاثاء، إلى عدم الربط بين مشروع "نورد ستريم 2" وبين وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني، وشدد على ضرورة أن يظل المشروع خارج الحسابات السياسية.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول للصحفيين:"نسمع كل هذه التصريحات موقفنا معروف، هذا مشروع تجاري، ويجب أن يظل خارج السياسة، لأنه يعزز أمن الطاقة لأوروبا نفسها، ويوفر منصة لتطوير التعاون الاقتصادي، ونحن بالطبع ننطلق من فرضية أن هذه المصالح يجب أن تسود بصورة أساسية".ولم تعلن الحكومة الألمانية بصورة واضحة ما إذا كان تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني سيكون له عواقب على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس، إن المستشارة أنجيلا ميركل تعتقد أنه من الخطأ استبعاد أي شيء الآن، موضحًا في الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه تقديم إجابة منسقة دوليا على هذه القضية.وتعليقا على دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التخلي عن المشروع بسبب وضع نافالني، قال جروشكو:"لا يوجد ما هو جديد، فهم يقاتلون بشكل مستمر وممنهج ضد نورد ستريم، ومع ذلك، نعتقد أنه في النهاية يجب على أوروبا أن تستجمع القوة لإعلان مصالحها الوطنية، إذا ما كانت لا تريد أن تكون في وضعية التابع".ويجري بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق ويهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة. ويُجرى حاليا مناقشة ما إذا كان يجب إيقاف المشروع أو تعليقه كرد فعل على تسميم نافالني.وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال مؤخرا: "لا آمل أن يجبرنا الروس على تغيير موقفنا بشأن نورد ستريم 2".