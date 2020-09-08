ضبط 3801 سائق لعدم ارتداء الكمامة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية على سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.أسفرت خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 3801 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.