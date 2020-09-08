ضبط عاطلين بكيلو حشيش و2000 قرص «كبتاجون» بالسلام

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام.وتم ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 100 جرام، 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 30 قرص مخدر لعقار الأبتريل، مبالغ مالية، مبلغ 3100 عملات وطنية مقلدة، 9 هواتف محمولة، لاب توب، ميزان حساس.وذلك بحوزة عاطلين – أحدهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق ضبطه فى 4 قضايا ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سلاح وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.