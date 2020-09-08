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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحي: القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتماما بالغا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:21 م
نرمين محمود الدهان
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تفقد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صومعة بني سلامة في محافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، ونعماني نصر مستشار الوزير.

وأكد المصيلحي بأن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومي للصوامع اهتمامًا بالغًا، نظرًا للأهمية الإستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدي ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنويا، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين متطورة وحديثة للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح، وهو ما أصبح واقعًا ملموسًا الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومي، وكذا دعم دولة رئيس مجلس الوزراء وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتي تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح بما يحقق أمن غذائي حقيقي داخل البلاد.

وأكد المصيلحي بأن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية، حيث تم تخزين ما يقرب من4.5 شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن، مؤكدًا أن هذه الجولة التفقدية للصومعة تأتي فى إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية.

وأضاف المصيلحي أن صومعة بني سلامة تبلغ تكلفة إنشائها 170 مليون جنيه بسعة تخزينية 60 ألف طن ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا على مساحة 33700 متر مربع.

وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلى 10٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

واستعرض باسيلي السعات التخزينية لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، موضحا أن أقدم صومعتين هي "إمبابة" بسعة 60 ألف طن، و"شبرا" بسعة 100 ألف طن، وفي عام 2005 بلغت إجمالي السعات التخزينية 190 ألف طن، ووصلت إلى 700 ألف طن في 2012، وفي عام 2020 بلغت 2 مليون و590 ألف طن.

وأكد أنه سيتم ضم صومعتي الصالحية وابوصير بسعة تخزينية تبلغ 120 ألف طن، وهي في المراحل التشغيلية إضافة إلى صوامع حقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن.

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