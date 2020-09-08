«الأرصاد»: أمطار تصل حد السيول خلال أيام

يشهد شهر سبتمبر تغيرات مناخية في عدة مناطق بمحافظات الجمهورية، في الوقت الذي يفصلنا فيه أياما معدودة على انتهاء فصل الصيف ودخول الخريف، مع احتمالية سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد.تواصلت الـ"دستور" الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، والذي قال إن منخفض الهند الموسمي يسيطر حاليًا على المناخ في أغلبية المناطق بالبلاد، موضحًا أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات بالمناخ قد تصل لحد السيول على مناطق متفرقة من البلاد.وتابع شاهين، أن مناطق بالبلاد ستشهد حدوث فرصة أو احتمالية سقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل تلك الأمطار لحد السيول نظرًا للطبيعة الجبلية التي تسيطر على مساحات واسعة من سيناء، خلال الأسبوع الجاري.وأضاف شاهين، أنه ليست سيناء فقط التي قد تستمر الأمطار بها، بل ستشهد منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا قد تصل لحد السيول، مضيفًا أن النسبة ستتراوح ما بين 30% لـ40%، وتوجد فرصة في استمرار سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق بشمال وجنوب البلاد.وتبع لـ"الدستور"، أن منطقتي شمال وجنوب الصعيد يشهدان أمطارًا رعدية، موضحًا أن نسبة احتمالية سقوطها كانت تتراوح بين بنسبة تصل لـ30% لـ40%، وقد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.وأوضح شاهين، أن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري، مؤكدًا أن القاهرة الكبرى لن تشهد سقوط أمطار مع ثبات حالة الطقس بها وارتفاع درجات الحرارة، والتي لن لن تزيد عن 36،35 درجة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ما قد يزيد الشعور بالحرارة.وقال شاهين، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت كل المنشورات والبيانات المطلوبة الخاصة بحالة الطقس في الأيام المقبلة، لكل الجهات المعنية والمحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة تفاديًا لحدوث عوائق مرورية أو صواعق كهربائية نتيجة السيول التي ستشهدها البلاد خلال الفترة القادمة بمناطق جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وأن هيئة الطرق اتخذت الإجراءات الوقائية حفاظًا على أرواح الناس.