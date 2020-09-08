رئيس الوزراء الإيطالي يبدأ جولته للبنان بزيارة ميناء بيروت

بدأ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، زيارته للبنان بالذهاب إلى ميناء بيروت، حيث وقع الانفجار قبل أكثر من شهر.وذكرت وكالة أنباء "إكي" الإيطالية أن كونتي وصل إلى لبنان الليلة الماضية لينقل رسالة قرب إيطاليا من شعب صديق، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي كونتي ممثلي السلطات السياسية الرئيسية في البلاد، حيث تسبب حادث الانفجار في الواقع في احتجاجات شعبية ضخمة واستقالة الحكومة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب.كما سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبيل عودته إلى إيطاليا سيقوم بزيارة المستشفى الميداني الذي أقيم في حرم الجامعة اللبنانية.