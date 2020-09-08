«الدولي للدراسات الصوفية» يبدأ عمل دورات عن التصوف المغربي

أعلن المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية بالمغرب، عن عمل دورات عن التصوف المغربي "أون لاين"، وذلك بمشاركة عدد من علماء وشيوخ التصوف الإسلامي حول العالم، ويترأس المركز الدولي للدراسات الصوفية الدكتور عزيز الكبيطى الإدريسي.وتهدف الدورات الصوفية إلى التعريف بالتصوف المغربي، والتأكيد على الدور الذي تقوم به الطرق الصوفية حول العالم خلال فترة انتشار فيروس كورونا القاتل، من حيث توعية الناس بخطر الفيروس وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وغير ذلك من الأمور المختلفة التي تحصن المواطنين من فيروس كورونا القاتل.وقال الدكتور عزيز الكبيطى رئيس المركز، إن الهدف من الدورات التي يعقدها المركز عبر مواقع التواصل سواء "فيسبوك" أو غيره من المواقع الآخرى، هو خلق حالة من التواصل مع الشيوخ والمريدين الصوفية الذين يتواجدون في جميع أنحاء العالم.وتابع "الكبيطي"، في تصريحات له، أن المركز الدولي للدراسات الصوفية يحاول خلق حالة من التواصل مع جميع الطرق الزوايا حول العالم، لعمل ترابط روحي وفكري.