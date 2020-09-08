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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مشروع «السيل الشمالي 2» يجب أن يبقى خارج السياسة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:23 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لوقف مشروع (السيل الشمالي 2)، وذلك على خلفية وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني.. قائلة "إن هذا المشروع يجب أن يبقى خارج السياسة".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الوضع مع المدون الروسي أليكسي نافالني يجب ألا يؤثر على (السيل الشمالي 2)".

وأضاف: "نسمع كل هذه التصريحات التي يتم الإدلاء بها، لكن موقفنا معروف جيدا، وهو أنه مشروع اقتصادي يجب أن يظل خارج السياسة، لأنه يعزز أمن الطاقة في أوروبا نفسها، ويخلق منصة لتطوير التفاعل الاقتصادي".

وتعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لأوروبا للتخلي عن مشروع خط الغاز الروسي بسبب الوضع حول نافالني، قال جروشكو "بالنسبة لتصريحات المسئولين الأمريكيين، لا تحمل شيئا جديدا، فهم يبذلون جهودا باستمرار وبشكل منهجي ضد السيل الشمالي.. لكن يبدو لنا أنه يجب على أوروبا في نهاية المطاف أن تجد القوة لإعلان مصالحها القومية إذا كانت لا تريد أن تكون في وضعية تبعية".

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