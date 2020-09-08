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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة طالب هدد طفلة بنشر صورها عارية بالإسكندرية.. 16 سبتمبر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
محاكمة طالب
محاكمة طالب
مصطفى فتحي
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قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحالة طالب إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة 16 سبتمبر الجاري لمحاكمة، لاتهامه بتهديد طفلة بنشر صورها عارية على موقع "فيسبوك" وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر، وعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.

ترجع أحداث القضية رقم 9452 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ببلاغ من المدعو "إ.ت.ع" يفيد بقيام شخص بتهديد نجلته بنشر صور عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن المتهم "م.ف.ف"21 سنة، طالب، تعرف على المجني عليها "ر.إ.ت"، 12 سنة، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي فأرسل لها طلب صداقة واستجابة لطلبه وطلب منها إرسال صور بملابس منزلية وهددها بنشر الصور فأبلغت والدها الذي حرر محضر بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة ومدون عليه رسائل التهديد التي إرسالها المتهم إلى المجني عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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