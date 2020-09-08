إصابة رجلي أمن في تفجير انتحاري بكركوك العراقية

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رجلي أمن إثر تفجير انتحاري لإرهابيين فجر نفسه استثناء محاولة القبض عليه في محافظة كركوك العراق.وكانت قد أطلقت قوات الأمن العراقية عملية بمداهمة فلول داعش في محافظة ديالي وكركوك، فيما تم الإعلان عن العثور على 50 صاروخا باليسيتا و300 مقذوف جنوبي كركوك.