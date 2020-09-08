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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شوشة: استعدادات لموسم الشتاء في شمال سيناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل
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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على متابعة استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وسقوط الأمطار وما يصاحبها من سيول، وذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمتابعة الاستعدادات بحضور هشام الخولي نائب المحافظ وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورئيسي مركز ومدينة الحسنة ونخل بوسط سيناء إلى جانب رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ومديري الري والموارد المائية وإدارة بناء وتنمية القرية ووفد معهد الموارد المائية بالعريش.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء ومراجعة خطط الطوارئ وتطهير مخرات ومجاري السيول بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطواريء الخاصة بها بشكل مستمر (وخاصة الري ومجالس المدن).

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية برفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول لتفادي مخاطرها، والعمل على وضع كافة أجهزة ومرافق وخدمات المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

كما وجه المحافظ بتطهير مخرات السيول وإزالة المعوقات وأية إشغالات منها لعدم الإضرار بالمنشآت في المدن والقرى والتجمعات المحيطة بها، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن ومديريات الزراعة والموارد المائية والري.

وأشار هشام الخولي نائب المحافظ إلى مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين الرئيسية بالمدن وإزالة كافة التعديات الواقعة في مسار مجرى وادي العريش المخصص لمياه السيول.. إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة تطهير مجرى السيل، ودعم وصيانة جانبي المجرى لضمان عدم تدفق مياه السيول في حالة حدوثها لخارج المجرى حماية للمنشآت العامة والخاصة.

وأكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الظروف الجوية واستعدادات الجهات المختلفة للأمطار المحتملة والسيول، حيث تضم الغرفة في عضويتها مندوبين عن كافة الجهات المعنية.

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