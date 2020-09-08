رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الكويت تخفض مصروفاتها 3.1 مليار دولار في السنة المالية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
الكويت
الكويت
وكالات
طباعة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عدنان عبدالصمد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2020-2021 التي بدأت أول أبريل بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقل حساب مجلس الأمة على "تويتر" عن عبدالصمد قوله إن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية".

وقال أيضا إن وزارة المالية عدلت تقديرات ميزانية 2020-2021 حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.

وفي يناير، توقعت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 87 بالمئة منها من النفط في السنة المالية 2020-2021.

وطلب مجلس الوزراء في يونيو من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وقال عبد الصمد اليوم إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار وعجزا قدره 14 مليار دينار، مضيفا أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولارا وسعره الحالي 45 دولارا".

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة من انتخابات الشيوخ

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من رواية «366» لــ أمير تاج السر

«مجراية» تبدأ أولى فعاليات «محكى الجنوب»

«شرب المعازيم قهوة سادة في فرحه».. حكايات «الديب» شاعر البؤس

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا