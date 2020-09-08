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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء الإيطالي في لبنان لدعمه بعد انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
وكالات
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وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف لإبداء الدعم للبنان بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت الشهر الماضي.

ويستهل كونتي زيارته التي تستمر يومين بزيارة لمرفأ بيروت، لتفقده بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأسفر عن مقتل 190 شخصًا وإصابة نحو ستة آلاف.

كما سيزور السفينة الإيطالية التي نقلت مساعدات لرجال الإطفاء في بيروت، وكذلك المستشفى الميداني الإيطالي في ضواحي العاصمة.

ومن المقرر أن يجري كونتي محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور"، اللبنانية اليومية الصادرة بالفرنسية، قال كونتي إن زيارته تمثل "دليلًا عمليًّا على التضامن الإيطالي مع لبنان وشعبه".

وشدد على أن لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة تتمتع بثقة الشعب ويمكن للمجتمع الدولي التعاطي معها لإعادة الإعمار.

وأضاف للصحيفة: "آمل أن تنتهي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في القريب، وأن يتم البدء في تنفيذ برنامج إصلاح عاجل يلبي الطموحات المشروعة للشعب اللبناني".

وتأتي زيارة كونتي للبنان بعد أقل من أسبوعين من زيارة قام بها وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني.

ومن المقرر أن يزور كونتي كتيبة بلاده ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

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