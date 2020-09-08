رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يتوجه إلى جنوب السودان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
طباعة
يتوجه الدكتور محمد عبدالعاطى- وزير الموارد المائية والرى ووفد مرافق صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020- في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في مجال الموارد المائية والري، تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث- وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان في إطار تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان.

وصرح عبدالعاطى بأن الزيارة تأتى في إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والرى مع شقيقتها جمهورية جنوب السودان، ولقاء مناوا بيتر قادكوث- وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، والذى يعد اللقاء الأول بعد توليه المنصب، حيث سيتم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان، وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان.

وأشار عبدالعاطي إلى أن تاريخ التعاون بين الوزارتين ممتد منذ توقيع مذكرة التفاهم في 18 أغسطس 2006، وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011، وتم تعزيز العلاقات الثنائية الطيبة بين مصر وجنوب السودان بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموي فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رؤساء الدولتين لتقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجمهورية جنوب السودان من مشروعات توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان ومشروعات إنشاء المراسي النهرية لربط المدن والقرى وذلك للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات .

وسيقوم وزير الري المصري خلال الزيارة بتفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حاليًا في مدينة جوبا لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.

وأشاد الدكتور عبدالعاطي بالعلاقات التاريخية بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن مشاركته في الزيارة الرسمية ولقاء الأشقاء بدولة جنوب السودان تحمل معه تحيات ودعم مصر قيادةً وحكومًا وشعبًا لجمهورية جنوب السودان في هذه المرحلة.

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

عزل أستاذ بجامعة الأزهر أهان قيادات الجامعة

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من رواية «366» لــ أمير تاج السر

«مجراية» تبدأ أولى فعاليات «محكى الجنوب»

«شرب المعازيم قهوة سادة في فرحه».. حكايات «الديب» شاعر البؤس

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا