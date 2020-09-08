«الإحصاء»: 3.9% تراجعا بنسبة الأمية في مصر خلال 10 سنوات

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الأمية للبالغين (15 سنة فأكثر) على مستوى العالم بلغ 13.7%، فيما بلغت معدلات معرفة القراءة والكتابة في الدول المتقدمة 99.2 عام 2020.وأوضح الإحصاء، في بيان، أنه يعيش معظم الأميين في جنوب وغرب أسيا وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من بين جميع البالغين الأميين في العالم، وما يقرب من ثلثيهم من الإناث، حيث سجلت 18 دولة إفريقيا من بين 20 دولة على مستوى العالم أعلى معدلات الأمية.وفيما يخص حالة الأمية في مصر خلال الفترة (2017- 2019)، أشار الإحصاء، إلى أن حوالي 25% من السكان في مصر (10 سنوات فأكثر) أميين عام 2017.وانخفض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم بلغت 25.8% عام 2017، وطبقًا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الامية انخفضت الي 24.6% في يوليو 2019.وبلغ عدد الأميين في مصر 18.4 مليون نسمة بمعدل 25.8% في تعداد 2017، وترتفع الأمية بين الإناث عن الذكور، وقد بلغت اعدادهم 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8%، مقابل7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1%.ترتفع معدلات الأمية في الريف مقارنة بالحضر بمعدل 32.2% مقابل 17.7% بالحضر وفقا لتعداد السكان عام 2017.وانخفضت معدلات الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن وفقا لتعداد السكان عام 2017.وسجـلت محافظة المنيـــا أعلـى معدل للأمية بنسبة بلغت 37.2%، بينما سجلت محافظة البحر الأحمر أقل معدلات للأمية بنسبة بلغت 12%.وجاء 5.6%من إجمالي الأميين لديهم صعوبة (إعاقة)، وبشكل عام ترتفع النسبة قليلا لدى الذكور عن الإناث.وجاءت أقل معدلات البطالة للأميين بنسبة 2.2%، في حين أن أعلى معدلات للبطالة بين الحاصلين على مؤهل جامعي فأكثر بلغت 16.7%، ويرجع ذلك إلى أن الأميين يقبلون الحد الأدني من الأعمال بغض النظر عن مستوى المهارة (الأعمال اليدوية والحرفية) على نقيض من ذلك الحاصلين على مؤهلات عليا، وفقا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2019.وارتفعت نسبة المشتغلات الأميات (22.3%) بالمقارنة بالمشتغلين الأميين الذكور (18.0%) عام 2019.اتجهت معدلات التغير (الموجبة) في الأجور خلال الخمس سنوات الأخيرة للتناقص مع ارتفاع المستوى التعليمي للمشتغلين، فعلى المستوى الإجمالي بلغ معدل التغير لمتوسط الأجر اليومي للمشتغلين الأميين 50.8%، مقابل 26.4% لحملة المؤهل الجامعي وفوق الجامعي، ما يعكس الطلب النسبي الأعلى للمشتغلين للمستويات التعليمية المنخفضة بالمقارنة بالمستويات التعليمية العالية.