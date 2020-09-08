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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طرق الحماية من حروق الشمس في المصيف

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
حروق الشمس
حروق الشمس
هويدا سعيد
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عادة ما تظهر حروق الشمس أثناء الإجازات الصيفية على الشواطئ، حيث يبدو الجلد أحمر اللون نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس، وفي بعض الأحيان، تسبب انتفاخ وألم شديد.وتعتمد درجة الحروق على نوع الجلد ومدى التعرض لأشعة الشمس، والتي يجب الحذر منها، حيث تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الجلد، وفقًا لموقع "Medical news today".


أعراض حروق الشمستختلف أعراض حروق الشمس من شخص لأخر، وربما لا يظهر احمرار الجلد بعد الإصابة بالحرق لعدة ساعات، حيث يأخذ من 12-24 ساعة.وفي بعض الحالات، تكون حروق الشمس خطيرة ومؤلمة لدرجة تستدعي الذهاب إلى المستشفى، ومن الأعراض الحادة:

-الحمى

-قشعريرة البرد

-الغثيان والقيء

-الضعف والإجهاد

-انخفاض ضغط الدم

-الإغماء

انخفاض ضغط الدم

-الضعف الشديد

علاج حروق الشمسمن المهم البدء في علاج حروق الشمس في أقرب وقت ممكن، ويمكن أن تسبب هذه الحروق تلف دائم بالجلد، وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.ومن أجل تخفيف أعراض حروق الشمس، يجب اتباع بعض الطرق والعلاجات من بينها:

-مسكنات يجب تناول بعض المسكنات مثل إيبوبروفين أو الأدوية الستيرويدية المضادة للالتهابات، لتخفيف الألم وتقليل الانتفاخ، كما يمكن استخدام بعض المسكنات الموضعية.

-كريم هيدروكورتيزون يساعد على تخفيف الالتهابات والحكة.

-ترطيب الجسم وتبريده
يجب شرب كمية كافية من المياه لترطيب الجلد، ووضع قطعة قماش أو فوطة مبللة باردة على الجسم أو أخذ حمام ماء بارد.

-زيوت
يجب ترطيب الجلد ببعض الزيوت الطبيعية مثل جيل الصبار

محاذير التعرض للشمس:
-يجب الابتعاد عن تفريغ الحبوب الصغيرة المصاحبة للاحمرار عند انفجارها.
-يراعى عدم وضع الزبد على الحروق.
-الابتعاد عن تقشير الجلد باليد
-الجلوس في الظل-
-ضع كريم واقي من الشمس باستمرار
-استخدام النظارات الشمسية لحماية العينين-
-الابتعاد عن الخروج خلال فترة الظهيرة.

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