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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، و4 مخازن سلع غذائية مخالفة، و1.5 طن سماد حر بمخزن مخالف، ومصنع خل بدون ترخيص، وسيارة محملة بلبن فاسد.

كما تم تحرير 26 مخالفة لمخابز بها نقص في الوزن، وتبديد وعدم التزام بمواعيد التشغيل، بالإضافة إلى تنفيذ 168 إزالة إدارية، و26 غرامة فورية، و9 محاضر إشغال طبقا للقانون 140 لسنة 1956 وتم تحويل المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة بسمالوط.

وأشار رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.
ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)
ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)
ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)
ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)
ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)
ضبط 26 مخالفة تموينية لمخابز سمالوط (صور)

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