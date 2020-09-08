محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورش عمل مبادرة "صنايعية مصر" وورش مشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة أسيوط، والتي تنظمها مديرية الثقافة بمشاركة الموهوبين من الأطفال والشباب، وتحت إشراف مدربين متخصصين.جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، والدكتورة صفاء كامل مدير عام قصر ثقافة أسيوط.حيث بدأ المحافظ زيارته للقصر بتفقد ورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ على بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار، فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، حيث شاهد المحافظ سلسلة من ورش النحت على العظم، بالإضافة إلى ورش المعادن التي قدمها الدكتور فرحان أبو السعود مدرس مساعد بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية، والذي قدم شرح مفصل عن أشغال المعادن.كما شاهد المحافظ ورش عمل مشروع "ابدأ حلمك" والتي بدأت بالسلام الوطني ثم تقديم بعض الفقرات الغنائية والمسرحية، حيث يهدف المشروع إلى تدريب الأطفال والشباب على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم، وذلك تحت إشراف العديد من الفنانين والأدباء.وأشاد محافظ أسيوط بمستوى الشباب ومواهبهم المتعددة في ورش النحت والمعادن معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرة، كما أشاد بمستوى الشباب والأطفال المشاركين في مشروع "ابدأ حلمك" والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى للمشاركة في كافة المسابقات الفنية والمسرحية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أهمية مبادرة صنايعية مصر في تطوير الحرف التراثية والاهتمام بها وتدريب الشباب عليها وتأهيلهم لسوق العمل.