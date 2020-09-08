رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورش عمل مبادرة "صنايعية مصر" وورش مشروع "ابدأ حلمك" بقصر ثقافة أسيوط، والتي تنظمها مديرية الثقافة بمشاركة الموهوبين من الأطفال والشباب، وتحت إشراف مدربين متخصصين.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، والدكتورة صفاء كامل مدير عام قصر ثقافة أسيوط.

حيث بدأ المحافظ زيارته للقصر بتفقد ورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ على بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار، فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، حيث شاهد المحافظ سلسلة من ورش النحت على العظم، بالإضافة إلى ورش المعادن التي قدمها الدكتور فرحان أبو السعود مدرس مساعد بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية، والذي قدم شرح مفصل عن أشغال المعادن.

كما شاهد المحافظ ورش عمل مشروع "ابدأ حلمك" والتي بدأت بالسلام الوطني ثم تقديم بعض الفقرات الغنائية والمسرحية، حيث يهدف المشروع إلى تدريب الأطفال والشباب على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم، وذلك تحت إشراف العديد من الفنانين والأدباء.

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى الشباب ومواهبهم المتعددة في ورش النحت والمعادن معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لإنجاح المبادرة، كما أشاد بمستوى الشباب والأطفال المشاركين في مشروع "ابدأ حلمك" والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى للمشاركة في كافة المسابقات الفنية والمسرحية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أهمية مبادرة صنايعية مصر في تطوير الحرف التراثية والاهتمام بها وتدريب الشباب عليها وتأهيلهم لسوق العمل.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»
محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»
محافظ أسيوط يتفقد ورش عمل «صنايعية مصر» و«ابدأ حلمك»

موضوعات متعلقة

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

«التعليم»: لا تخفيض في المناهج أو ساعات الدراسة بالعام الجديد

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

مصادر أمنية: قتيل المنيب توفى فى خناقة.. والشرطة ليست طرفًا

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا في اليابان

التلوث مسؤول عن 13% من الوفيات في الاتحاد الأوروبي

38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا في روسيا

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من رواية «366» لــ أمير تاج السر

«مجراية» تبدأ أولى فعاليات «محكى الجنوب»

«شرب المعازيم قهوة سادة في فرحه».. حكايات «الديب» شاعر البؤس

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا