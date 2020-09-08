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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فيتامينات طبيعية ومشروبات تقوي مناعتك ضد كورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
كورونا
كورونا
هويدا سعيد
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أصبحت الفيتامينات والمعادن من الضروريات التي يجب على الإنسان تناولها في هذه الفترة التي يحاول فيها الجميع حماية نفسه من عدوى فيروس كورونا بتقوية مناعتهم، خاصة في الفترة الأخيرة.

وهناك بعض الأطعمة البديلة للمكملات الغذائية، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، بحسب ما صرحت الدكتورة شيري أنسي استشاري التغذية العلاجية.

1- فيتامين سي
يعد فيتامين سي من العناصر الأساسية لتقوية جهاز المناعة، إذا إنه بمثابة خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا، حيث إن له دورا كبيرا في تعزيز المناعة والوقاية من كورونا، وهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي بكثرة على فيتامين سي، وهي:

- الجوافة
تعتبر الجوافة من أبرز أنواع الفواكه الغنية بفيتامين سي

- البرتقال

- الليمون

- الفراولة

- الكيوي

- اليوسفي

- البطيخ

- الفلفل بكل أنواعه

- البروكلي

- كل ما هو ذات ورقة أخضر مثل: "الجرجير، البقدونس، السبانخ، وغيرها"

2- الزنك
يساعد معدن الزنك في تقوية جهاز المناعة، ويتوفر في الأطعمة التالية:

-المكسرات بكافة أنواعها

3- الأوميجا 3
توجد الأوميجا 3 في هذه الأطعمة:
- الأسماك، خاصة الأسماك الدهنية.
- المكسرات
- الزيت الحار
- بذور الكتان


المشروبات
هناك بعض المشروبات التي تساعد في رفع المناعة ومهاجمة الفيروس، لأن الفيروس يهاجم في البداية الأنف والفم والحق، ويمكن في هذا الوقت القضاء عليه من خلال، وهذه المشروبات هي:

- المشروبات العشبية الساخن.
- الزنجبيل بالعسل
- الينسون النجمي
- الزعتر

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