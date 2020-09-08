وزير التموين يتفقد صومعة «بني سلامة»: يفتتحها الرئيس في أكتوبر

تفقّد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، صومعة «بني سلامة» في الجيزة، تمهيدًا لافتتاحها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية «فيديو كونفرانس» في احتفالات الدولة بأعياد أكتوبر.ويرافق وزير التموين في جولته محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، صومعة «بني سلامة» وسعتها التخزينية 60 ألف طن، وتضم 12 خلية مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم، والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومكافحة الحريق.وتندرج صومعة «بني سلامة» ضمن المشروع القومي للصوامع الذي يشمل 50 صومعة لتخزين القمح والغلال في 17 محافظة بطاقة تخزينية تصل إلى 1,5 مليون طن، وهم: بني سلامة في الجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادي الجديد وبنها بالقليوبية وبني سويف وبهنسة والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم والمفالسة بأسوان.تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 15 صومعة بما يعادل 70% من الخطة التنفيذية، وبدأ تنفيذ المشروع في 20 يناير 2015، على مساحة 20 ألف متر مربع للصومعة الواحدة، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج.