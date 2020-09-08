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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كل ما تريد معرفته عن الفنانة السودانية ستونة بطلة «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:35 م
الفنانة السودانية
الفنانة السودانية ستونة
محمد قدري
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يرصد "الدستور" نقاط هامة في مشوار الفنانة السودانية ستونة التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد وعكة صحية تعرضت لها مؤخرًا ونقلت على إثرها للمستشفى حتى وافتها المنية صباحًا.

مشوار الفنانة السودانية ستونة

الفنانة السودانية ستونة، ممثلة ومطربة سودانية، ولدت في مدينة الخرطوم بدولة السودان، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، وأتبعتها بدراسات إضافية بمعهد الموسيقى والمسرح.

ستونة مع محمد هنيدي

ظهرت ستونة في بعض المسرحيات بدأ دوائر صغيرة، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من بطولة النجم محمد هنيدي وكانت أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة" هي الأبرز، وشاركت مع الزعيم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000 من خلال دور كوميدي آخر.

كانت بداية ستونة غريبة فهي الطفلة التي ولدت في 26 يوليو 1962، باسم ستونة المجروس بالخرطوم وسط 8 أشقاء، وهي أسرة محبة للفن، خاصة أن الأم اعتادت الغناء لأبنائها في المنزل شجعها البعض لأن صوتها كان مميزا، أعجبت في طفولتها بنجوم الخليج والشام الذين تألقوا داخل مصر، وهو ما جعلها تحلم بالتواجد في مصر لتحقيق حلمها لكن قابلت رفضًا هائلًا من الأهل وبعد ذلك حققت حلمها وسافرت مع زوجها عام 1990 وبدأت بالأدوار الصغيرة.

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خلال عام 1995، كانت تشارك في بعض المهرجانات الغنائية الصغيرة ومنها مهرجان أغاني حوض النيل في ألمانيا وقدمت 3 أغنيات، فقام أحد المنتجين بتوقيع عقدًا معها لإقامة حفلات لها وإنتاج أسطوانة لمدة 5 أعوام، وكان أول ألبوماتها "الطريق إلى السودان"وحقق شهرة في الوطن العربي وأوروبا.

تسبب الألبوم الجديد لها فى مشكلة مع المطرب حكيم، حيث اتهمته بأنه سرق إحدى أغانيها ووضعها فى ألبومه الخاص، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده وتم حل المشكلة.

خلال مشوارها الفني في مصر قدمت عدة أعمال وصلت إلى ما يقرب من 12 عملًا منها "مسلسل بعد الفراق وفيلم أمير الظلام مع الزعيم وفوازير ما نستغناش ومسرحية عروس حسب الظروف" وغيرها من الأعمال.

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