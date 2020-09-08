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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» توقع خطة «المدارس الحقلية» اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد
عبدالناصرمحمد
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يوقع اليوم الثلاثاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، خطة المدارس الحقلية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل» الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر والمدير الإقليمي للفاو في مصر والدكتور مجدي علام منسق المناخ بالمشروع.

وقال الدكتور مجدي علام منسق عام المناخ لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة «سيل» في تصريحات له اليوم »، إنه سيتم اليوم الثلاثاء توقيع واعتماد خطة عمل تنفيذ عقد منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ووزارة الزراعة ممثلة في مشروع «سيل» لإنشاء 150 مدرسة حقلية في مناطق بني سويف والمنيا وأسوان وكفر الشيخ.

وأوضح أن المشروع يجري 9 دراسات عن طبيعة التربة وخفض استخدام المياه ضمن منظومة ترشيد استهلاك مياه الري باستخدام أنظمة الري الحديثة والحد من المبيدات والتأقلم مع المناخ.

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