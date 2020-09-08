كهرباء المنزل تصعق شابا في البحيرة

لقي شاب مصرعه صباح اليوم الثلاثاء صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الإيمان التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد علاء أبوغزالة، مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى بدر العام جثة هامدة (ادعاء صعق كهربائي بالمنزل).بالانتقال والفحص تبين مصرع «منشاوي مرضي منشاوي خليل» (32 عامًا) صعقًا بالكهرباء.جرى نقل الجثة إلى مستشفى مركز بدر العام وجار تحرير المحضر وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد رضوان رئيس نيابة كوم حمادة التصريح بدفن الجثة.