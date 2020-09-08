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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأخر فتح لجان «المعهد الأزهرى» بدمياط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
حسام فهمي
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تأخر فتح لجان المعهد الأزهري بمنطقة الأعصر بدمياط، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بدمياط، حيث شهدت اللجان توافد عدد من الناخبين للإدلاء بصوتهم في انتخابات الإعادة.

كما شهدت لجان الانتخابات تأمين كبير حيث تواجد أفراد الشرطة أمام وداخل اللجان وتم وضع حواجز مرورية لتنظيم الدخول والخروج من اللجان.

يذكر أن انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط، بين كلا من المرشح أحمد عبد الشافي البلشى مرشح حزب مستقبل وطن، والمرشح حمدي شلبي مرشح حزب الحركة الوطنية.

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