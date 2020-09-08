الأمن العراقي يعثر على 50 صاروخا و300 مقذوف جنوبي كركوك

أعلن الأمن العراقي، اليوم الثلاثاء، العثور على 50 صاروخا و300 مقذوف من مختلف الأنواع جنوبي كركوك، حسبما نقلت قناة العربية في خبر عاجل، قبل دقائق.وقبل قليل أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق بتنفيذ عمليات تفتيش واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة غير المرخصة شمال البصرة.وذكرت الخلية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء ـ أن قيادة عمليات البصرة باشرت تنفيذ عمليات تفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمال البصرة.وأضافت خلية الإعلام الأمني أن فرقة الرد السريع قامت أيضا بتنفيذ عمليات تفتيش واسعة في منطقة العزير جنوب محافظة ميسان.