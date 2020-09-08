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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز الـ140 ألفًا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
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سجلت أوكرانيا 2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 140 ألفا و479 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت 57 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2934 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 940 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 63 ألفا و546 حالة.
وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 235 إصابة تليها منطقة خاركيف بـ230 ثم منطقة أوديسا بـ 196 إصابة يليها منطقة لفيف بـ 192 حالة ومنطقة ترنوبل بـ190 حالة.

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