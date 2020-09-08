لجان المنوفية «منتظمة» في استقبال المصوتين بإعادة انتخابات الشيوخ

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال واستقبال كل البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، في جولة الإعادة.وأعلنتغرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المحددة وتوافد الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة المراكز والمدن والقرى للإدلاء بأصواتهم في جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.وناشد محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بالنزول للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا على وعي شعب المنوفية في ممارسة حقوقهم السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.