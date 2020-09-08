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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق التصويت في جولة الإعادة بانتخابات «الشيوخ» بـ14 محافظة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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انطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة واحدة.

وتجرى منافسات جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردي بين 52 متنافسا، في 14 محافظة، وتستمر يومين (الثلاثاء والأربعاء) من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك بعد أن تمت مرحلة تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين.

وتجرى جولة الإعادة بين مرشحين اثنين بمحافظة القليوبية، و4 مرشحين بالمنوفية، و4 في كفر الشيخ، ومرشحين بالجيزة، و6 في أسيوط، و10 في سوهاج، و6 في قنا، و4 في الأقصر، و4 في أسوان، ومرشحين في دمياط، ومرشحين في بورسعيد، ومرشحين في الإسماعيلية، ومرشحين في مطروح.

كما يتنافس في جولة الإعادة مرشحين اثنين في دائرة بني سويف، أحدهما تم تصعيده للإعادة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا للقانون لكونه حل في ترتيب مجموع الأصوات بعد المرشح المتوفي شعبان أحمد عبد العليم شعبان، كذلك تم تصعيد مرشح لمنافسات جولة الإعادة في أسيوط وهو إيهاب حلمي رزق الله عوض، في الدائرة 11 بدلا من المرشح المتوفي عصام الدين عبد الغني يسن بركات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة لنظام القوائم، وكذلك إعلان فوز 74 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة، لحصولهم على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بدوائرهم.

يذكر أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ تنافس خلالها 797 مرشحا على المقاعد الفردية، في منافسات وصفتها "الوطنية للانتخابات" بالقوية، و100 مرشح على المقاعد المخصصة للقوائم ومثلهم احتياطي.

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