«أدنوك» الإماراتية تخفض سعر خام مربان في أكتوبر

أظهرت وثيقة أسعار، الثلاثاء، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر أكتوبر عند 0.50 دولار للبرميل دون بلاتس دبي، لتخفضه 1.35 دولار عن الشهر السابق، وفق ما أفادت وكالة رويترز.وسعر البيع الرسمي لمربان هو الفارق عن بلاتس دبي بينما يتم تسعير الدرجات الثلاث الأخرى بالفارق عن سعر البيع الرسمي لمربان.أكتوبر سبتمبرمربان -0.50 +0.85أم اللولو تعادل 0.00 تعادل 0.00داس -0.35 -0.35زاكوم العلوي -0.20 -0.20