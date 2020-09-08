رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الإسماعيلية»: فرق طبية في كل لجان «الشيوخ».. وكمامة لكل ناخب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
لجان «الشيوخ
لجان «الشيوخ
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على ضروة الحفاظ على المسافات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، خلال التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح السقعان، في بيان، أن فرق طبية متواجدة في كافة لجان المحافظة، مشيرًا إلى أن أي ناخب يقاس له درجة الحرارة قبل دخوله اللجنة الانتخابية، مع صرف كمامات لهم، ومراعاة التباعد بين كل ناخب والآخر في طوابير الانتخاب.

وأوضح السقعان، أن كافة لجان محافظة الإسماعيلية، عقمت قبل انطلاق جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية ومرفق الإسعاف ومستعدة للتعامل مع أي حالات طارئة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مسؤول بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ.

وتقام جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، بين اللواء عادل عبدالغني رمز المسدس، ورمضان إمام رمز الشمعة، وتضم المحافظة 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإ‘جمالي عدد ناخبين 897574 ناخب.
وتصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركزا انتخابيا 36 لجنة فرعية، وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة.

وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخب وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخب وناخبة، وفي مركز الإسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.

وفي مركز ابو صوير، 25 مركز انتخابي و28لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركز انتخابي 37 لجنة فرعية و85267 ناخب وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركز انتخابي 21 لجنة فرعية و75588 ناخب وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركز انتخابي و14 لجنة فرعية و68370 عدد الناخبين.

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

«الصحة»: 11 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة تخفيض رسوم رخصة القيادة

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

روسيا تخسر 6 ملايين سائح بسبب كورونا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-9-2020

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا

الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

ناقد: «أجساد غير مروضة» تجسيد لمحنة المرأة فى عالم ذكورى

بيت العمار المصرى يستضيف ندوة «الطريق إلى هرموبولس».. الليلة