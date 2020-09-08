«صحة الإسماعيلية»: فرق طبية في كل لجان «الشيوخ».. وكمامة لكل ناخب

أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على ضروة الحفاظ على المسافات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، خلال التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.وأوضح السقعان، في بيان، أن فرق طبية متواجدة في كافة لجان المحافظة، مشيرًا إلى أن أي ناخب يقاس له درجة الحرارة قبل دخوله اللجنة الانتخابية، مع صرف كمامات لهم، ومراعاة التباعد بين كل ناخب والآخر في طوابير الانتخاب.وأوضح السقعان، أن كافة لجان محافظة الإسماعيلية، عقمت قبل انطلاق جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية ومرفق الإسعاف ومستعدة للتعامل مع أي حالات طارئة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مسؤول بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ.وتقام جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، بين اللواء عادل عبدالغني رمز المسدس، ورمضان إمام رمز الشمعة، وتضم المحافظة 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإ‘جمالي عدد ناخبين 897574 ناخب.وتصدر قسم ثان الكتلة التصويتية، باستيعاب 27 مركزا انتخابيا 36 لجنة فرعية، وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخب وناخبة.وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخب وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخب وناخبة، وفي مركز الإسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخب وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخب وناخبة.وفي مركز ابو صوير، 25 مركز انتخابي و28لجنة فرعية، 101715 ناخب وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركز انتخابي 37 لجنة فرعية و85267 ناخب وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركز انتخابي 21 لجنة فرعية و75588 ناخب وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركز انتخابي و14 لجنة فرعية و68370 عدد الناخبين.