انتشار مكثف لقوات الأمن بمحيط لجان «الشيوخ» في الإسماعيلية

شهد محيط اللجان الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، انتشارا أمنيا مكثفا،خلال عملية التصويت بانتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ.وانتشرت قوات الأمن في محيط اللجان الانتخابية تمهيدًا لانطلاق جولة الإعادة والتي تقام بين اللواء عادل عبدالغني رمز المسدس، ورمضان إمام رمز الشمعة، وتحتوي محافظة الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ مصر 2020 على 26 مقعدًا بإجمالي 52 متنافسًا في 14 محافظة، وتستمر يومين الثلاثاء الأربعاء 8 و9 سبتمبر.والمقاعد المقرر خوض جولة الإعادة عليها هي: القليوبية 1، المنوفية 2، كفرالشيخ 2، الجيزة 1، بني سويف 1، أسيوط 3، سوهاج 5، قنا 3، الأقصر 2، أسوان 2، دمياط 1، بورسعيد 1، الإسماعيلية 1، مطروح 1.