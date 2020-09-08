حواجز حديدية لتنظيم دخول الناخبين في «إعادة الشيوخ» بمطروح

شهد محيط مجمع ابو بكر الصديق، بمرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، انتشار أمني مكثف لتأمين انتخابات الشيوخ 2020 في جولة الإعادة بين مرشحي حزبي مستقبل وطن والنور، بالإضافة إلى تنظيم عملية مرور السيارات.كما شهد محيط اللجنة الانتخابية وجود حواجز حديدية لتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 2020.ويخوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة مطروح رزق علواني مستقل عن حزب مستقبل وطن وصابر رفاد مستقل عن حزب النور.يذكر أن عدد المراكز الانتخابية في محافظة مطروح يبلغ 138 مركزا انتخابيا و142 لجنة فرعية.