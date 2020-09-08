ماليزيا تؤكد مجددا عدم إرسال قواتها إلى بنجلاديش

أكدت الحكومة الماليزية من جديد أنه لا توجد حاجة ملحة لإرسال أفراد القوات العسكرية الماليزية إلى المستشفى الميداني الماليزي في مخيم كوكس بازار في بنجلاديش، وذلك بعد أن أوقف عمله منذ مارس الماضي جراء اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي عالميا.ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن قائد القوات العسكرية الملكية الماليزية الجنرال السيد أفندي بوانج قوله "إن القرار للوقاية من الجائحة وأن المرافق الصحية هناك قد استكملت تماما، فلا حاجة في ذلك".وكان المستشفى قد بدأ عمله في أواخر عام 2017 في أعقاب تدفق أكثر من 700 ألف لاجيء من أقلية الروهينجيا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش، جراء الإبادة والتعذيب.وسبق أن نشرت برناما منذ يونيو الماضي نقلا عن الوزير الأقدم (للشؤون الأمنية) إسماعيل صبري بن يعقوب، إيقاف إرسال أفراد القوات المسلحة الماليزية إلى المستشفى الميداني خلال فترة انتشار كورونا.