رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أهمية التعددية لمواجهة مخاطر الأمن الرقمي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
وانج
وانج
أ ش أ
طباعة
أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن مواجهة مخاطر الأمن الرقمي بشكل فعال تتطلب التمسك بالتعددية ومراعاة الأمن والتنمية والالتزام بالعدل والإنصاف.

ودعا وانج - في كلمة خلال مشاركته في ندوة دولية تحت عنوان "اغتنام الفرص الرقمية والسعي إلى التعاون والتنمية" بالعاصمة بكين، اليوم الثلاثاء- إلى البناء المشترك لفضاء إلكتروني سلمي وآمن، والعمل معا لتحقيق مكاسب متبادلة.

وقال إن "المشاورات الواسعة والبناء المشترك وتقاسم الثمار تمثل الطريق السليم لحل المشاكل التي تواجه الحوكمة الرقمية العالمية، وينبغي إشراك الجميع في المشاورات للتوصل إلى قواعد عالمية للأمن الرقمي تعكس رغبات الدول وتحترم مصالحها"، مشيرا إلى أن بعض الدول تحرص على ممارسة النزعة الأحادية وتوجه اتهامات باطلة إلى غيرها وتفرض عقوبات على الشركات الأجنبية الرائدة عالميا بحجة الأمن القومي، وأن ما وصفها بـ "تصرفات التنمر يجب معارضتها ونبذها".

وأضاف وانج أن الحوكمة الرقمية العالمية يجب أن تتبع المباديء الثلاثة المتمثلة في دعم التعددية، ومراعاة الأمن والتنمية، والالتزام بالعدالة والإنصاف، لافتا إلى أن الصين أطلقت (مبادرة أمن البيانات العالمية) وترحب بمشاركة جميع الأطراف بنشاط، من أجل التعامل مع القضايا والتحديات الجديدة وبناء فضاء إلكتروني سلمي وآمن ومفتوح وتعاوني ومنظم.

موضوعات متعلقة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

وزير التعليم يكشف أهم موضوعات مؤتمر «العام الدراسي الجديد»

بالوقائع.. كيف تملصت الإرهابية من جرائمها وألصقتها بتنظيمات صغيرة؟

عارضة الأزياء الأيرلندية تلفت الأنظار فى لندن (صور)

الصور

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

image description

الزمالك يفوز على الطلائع برأسية أوباما

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد ورابط الحصول عليها

«التعليم» تعلن خطة العام الدراسى الجديد بمؤتمر صحفى.. اليوم

اعرف.. موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020

تفريغ كاميرات الزمالك فى واقعة غرق طفل بحمام السباحة يكشف مفاجأة

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

لو من مواليد الثمانينيات.. أسرار مسلسلات وبرامج الأطفال المفضلة لك

فقد سمعه وحبه ومات وحيدا.. هل عاقب القدر زكي رستم على أدوار الشر؟

«علمني الطبخ وشجع ليفربول».. اعترافات نهال كمال عن «الأبنودي»

«الرقص موهبة من عند ربنا».. اعترافات سامية جمال

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

دراسة: مرضى كورونا قد يصابون بعدوى معوية مطولة

روسيا تخسر 6 ملايين سائح بسبب كورونا

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-9-2020

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
السودان.. وكوارث أخرى
الدكتور إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم يكتب: غضب الرئيس لله والوطن
د. منى حلمى
الوصايا الأخلاقية هى الخطر وليست ممارسة الحرية
عمرو خالد
اسم الله «الجليل».. يتجلى عليك فلا يحوجك للئيم
المزيد

الثقافة

هيلانة ميشيل تقدم ترانيم مصرية فى نادى آفاق..غدًا

الليلة.. إنشاء منصة رقمية للكتاب المصرى على طاولة «الأعلى للثقافة»

ناقد: «أجساد غير مروضة» تجسيد لمحنة المرأة فى عالم ذكورى

بيت العمار المصرى يستضيف ندوة «الطريق إلى هرموبولس».. الليلة