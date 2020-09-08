الصين تؤكد أهمية التعددية لمواجهة مخاطر الأمن الرقمي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن مواجهة مخاطر الأمن الرقمي بشكل فعال تتطلب التمسك بالتعددية ومراعاة الأمن والتنمية والالتزام بالعدل والإنصاف.ودعا وانج - في كلمة خلال مشاركته في ندوة دولية تحت عنوان "اغتنام الفرص الرقمية والسعي إلى التعاون والتنمية" بالعاصمة بكين، اليوم الثلاثاء- إلى البناء المشترك لفضاء إلكتروني سلمي وآمن، والعمل معا لتحقيق مكاسب متبادلة.وقال إن "المشاورات الواسعة والبناء المشترك وتقاسم الثمار تمثل الطريق السليم لحل المشاكل التي تواجه الحوكمة الرقمية العالمية، وينبغي إشراك الجميع في المشاورات للتوصل إلى قواعد عالمية للأمن الرقمي تعكس رغبات الدول وتحترم مصالحها"، مشيرا إلى أن بعض الدول تحرص على ممارسة النزعة الأحادية وتوجه اتهامات باطلة إلى غيرها وتفرض عقوبات على الشركات الأجنبية الرائدة عالميا بحجة الأمن القومي، وأن ما وصفها بـ "تصرفات التنمر يجب معارضتها ونبذها".وأضاف وانج أن الحوكمة الرقمية العالمية يجب أن تتبع المباديء الثلاثة المتمثلة في دعم التعددية، ومراعاة الأمن والتنمية، والالتزام بالعدالة والإنصاف، لافتا إلى أن الصين أطلقت (مبادرة أمن البيانات العالمية) وترحب بمشاركة جميع الأطراف بنشاط، من أجل التعامل مع القضايا والتحديات الجديدة وبناء فضاء إلكتروني سلمي وآمن ومفتوح وتعاوني ومنظم.