اليابان: انطلاق الحملات الانتخابية لاختيار الزعيم القادم للحزب الحاكم

انطلقت في اليابان، رسميا، الحملات الانتخابية لاختيار الزعيم القادم للحزب الحاكم في البلاد (الحزب الليبرالي الديمقراطي).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أن 3 مرشحين يتنافسون على هذا المنصب، مشيرة إلى أن الفائز منهم سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، خلفا لشينزو آبي الذي أعلن تنحيه مؤخرا بسبب مشاكل صحية يواجهها.ومن المرجح أن يركز السباق الانتخابي على مدى التزام كل مرشح بسياسات شينزو أبي بما في ذلك مواجهة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على تنشيط المناطق الريفية، ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة في 16 سبتمبر الجاري لاختيار رئيس جديد للوزراء والذي من شبه المؤكد أن يكون زعيم الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في المجلس.ويعد "يوشيهيدي سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والداعم منذ فترة طويلة لشينزو أبي، هو أبرز المرشحين للفوز بزعامة الحزب وبالمنصب.وكان رئيس الوزراء شينزو أبي قد أعلن استقالته من منصبه الشهر الماضي بعد تشخيص إصابته بمرض معوي يعرف باسم "التهاب القولون التقرحي" بعد زيارات متكررة للمستشفى.