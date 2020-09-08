ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم رخام بباكستان لـ 19 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للرخام في منطقة مهمند بإقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان إلى 19 قتيلا.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن السلطات تخشى من وجود ما بين 15 و20 شخصا تحت الأنقاض، فيما تتواصل جهود الإنقاذ باستخدام الأسلحة الثقيلة في مسعى لانتشال أحياء من تحت ركام المنجم.