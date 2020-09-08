وزير التموين يتفقد صومعة تخزين الأقماح بالجيزة.. اليوم

يتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء شريف باسيلي رئيس الشوك القابضة المصرية للصوامع والتخزين صومعة بني سلامة التابعة للشركة القابضة المصرية للتخزين والصوامع.ومن المقرر أن، يستعرض الوزير خطة المشروع القومي للصوامع بعد نجاح الوزارة في إنشاء العديد من الصوامع الجديدة في مختلف المحافظات للحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.وكانت الحكومة ممثلة في وزارة التموين نجحت في الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلي هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم رغم انخفاض الأسعار عالميًا حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيهًا، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط ما أدى الى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلي المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.