فرنسا تستضيف اجتماعًا لبحث الأزمة مع تركيا

تستضيف فرنسا اجتماعا لمجموعة دول المتوسط الأوروبية السبع، الخميس المقبل، لبحث التوتر مع تركيا.في الوقت نفسه، اتهم وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، تركيا بأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة. حيث يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، إن لم توقف أنشطة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.ويقول خبراء، إن العقوبات المتوقعة على تركيا ستؤدي إلى أزمة خانقة للاقتصاد التركي والتي من شأنها أن تحدث أضرارًا بالغة بتركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.فمن جانب ستؤدي العقوبات إلى استنفاد احتياطات النقد الأجنبي لدى أنقرة، إضافة إلى إضعاف مصداقية السياسة النقدية التركية، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية للودائع من جانب آخر، وتهاوي الليرة التركية التي فقدت 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.