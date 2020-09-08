الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الإثنين السابع من سبتمبر، انخفاضا من 12 في اليوم السابق عليه.وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مما يعني عدم تسجيل أي حالات داخل البلاد لليوم الثالث والعشرين على التوالي.ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85144 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.