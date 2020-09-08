باكستان تتعاقد مع الصين بمفاعلين نوويين لأغراض تجارية

تعاقدت باكستان مع شركة الطاقة النووية الوطنية الصينية على بناء مفاعلين نوويين في مجمع كراتشي للطاقة النووية حيث تعمل المحطة النووية كنوب منذ عام 1972 وتنتج 137 ميجاوات.وسيتم إنجاز وحدتين في المحطتين "كنوب -2" و"كنوب -3" لاستخدامهما في العمليات التجارية في العامين القادمين.ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن الشركة الصينية أنها أكملت بنجاح الاختبارات الوظيفية في أحد المفاعل النووية في باكستان الذي استخدم لأول مرة التقنية الصينية "هوا لونج ون" ووضع أساسا للعمليات الرئيسية اللاحقة بما في ذلك تحميل الوقود النووي وتوليد الطاقة.